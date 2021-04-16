Байден: Предложил Путину встретиться летом в Европе

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Американский президент Джо Байден сообщил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести двухсторонний саммит летом в Европе.

"Когда я говорил с президентом Путиным, я выразил убеждение, что личные, прямые контакты между нами были очень важны, в том числе для более эффективных отношений. Он согласился с этим", - сказал глава Белого дома.

Байден предлагает в рамках встречи запустить диалог по вопросам стратегической стабильности, сообщает ТАСС.

Американский президент Джо Байден в ходе телефонного разговора предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в "предстоящие недели".

Об этом сообщил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен.