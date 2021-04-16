16 Апреля 2021
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Наука и техника В России
рубли, деньги (2015) | Фото: km.ru

В "Р-Фарм" назвали стоимость упаковки "Коронавир"

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Стоимость одной упаковки препарата "Коронавир", который предназначен для лечения легкой и средней формы COVID-19, составляет около 5 тыс. руб.

Как заявил председатель совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик, в настоящее время в России произведены более 2 млн упаковок лекарства. В упаковке содержится 50 таблеток по 200 мг.

Чиновники и медики отмечают резкий рост желающих вакцинироваться, который начался именно после первой прививки Путина. Так,  собеседник "Ведомостей", близкий к столичной мэрии, рассказал, что число желающих вакцинироваться в столице после того, как прививку сделал президент, резко выросло, особенно в первые три дня после его вакцинации. Ежедневное количество вакцинировавшихся в эти дни в столице выросло в 4 раза, говорит он.

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В "Р-Фарм" назвали стоимость упаковки "Коронавир"

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Теги: Коронавир, Р-Фарм, коронавирус



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