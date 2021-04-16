16 Апреля 2021
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Политика За рубежом
Погрузка труб для строительства газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

США могут ужесточить санкций против "Северного потока-2"

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Американские власти сохраняют возможность введения дополнительных ограничительных мер против российского трубопровода "Северный поток-2".

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США "сохраняют возможность принятия дополнительных мер". "Это не значит, что их больше не последует. Однако я не стану комментировать относительно того, какие санкции были или не были согласованы",— добавила она, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность назначения спецпредставителя для ведения переговоров о строительстве трубопровода "Северный поток-2".

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США могут ужесточить санкций против "Северного потока-2"

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Теги: Северный поток — 2, санкции, газопровод



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