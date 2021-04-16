Вашингтон не отказывается от предложения о встрече Байдена и Путина

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Предложение американского лидера Джо Байдена о встрече с президентом России Владимиром Путиным остается в силе, несмотря на введенные ограничительных мер, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как считают американские власти, российско-американский саммит стал бы "шагом к развитию стабильных и предсказуемых отношений" между Москвой и Вашингтоном, отметила Псаки. "Приглашение остается в силе",— сказала она, передает Reuters.

Напомним, что Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Также Америка запрещает своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. Кроме того, Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц из-за якобы вмешательства в выборы США.

Позже американский президент также ввел режим ЧС для недопущения угрозы со стороны Российской Федерации.