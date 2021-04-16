МИД РФ: санкции США наносят новый удар по отношениям с Москвой

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Российские власти назвали неприемлемыми действия Вашингтона, который вопреки заявленному намерению "выстраивать прагматичные отношения с Россией" нанес по ним новый тяжелый удар, говорится в сообщении МИД России.

"Послу было сказано, что в ближайшее время последует серия ответных мер. Попытки американской стороны "предостерегать от дальнейшей эскалации" совершенно неуместны",— сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков в ходе встречи с послом США Джоном Салливаном.

Напомним, что Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Также Америка запрещает своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. Кроме того, Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц из-за якобы вмешательства в выборы США.

Позже американский президент также ввел режим ЧС для недопущения угрозы со стороны Российской Федерации.