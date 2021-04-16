Российским туристам вернут деньги по договорам, заключенным до 31 марта 2020 года
Кабмин России распорядился вернуть туристам средства за туры по договорам, заключенным по 31 марта 2020 года включительно.
Как следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина на официальном портале правовой информации, деньги должны вернуть из средств фонда персональной ответственности туроператора.
Тем временем, ранее Росавиация заявляла, что эвакуация российских туристов из Турции и Танзании проводиться не будет. Россияне смогут планово вернуться домой после окончания туров. В ряде случаях возможно изменение дат обратного вылета на более ранние сроки, сообщает "Интерфакс".
Также в плановом порядке вернутся туристы, которые отдыхают в Турции самостоятельно.