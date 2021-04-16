Российским туристам вернут деньги по договорам, заключенным до 31 марта 2020 года

Добавить источник в

Кабмин России распорядился вернуть туристам средства за туры по договорам, заключенным по 31 марта 2020 года включительно.

Как следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина на официальном портале правовой информации, деньги должны вернуть из средств фонда персональной ответственности туроператора.

Тем временем, ранее Росавиация заявляла, что эвакуация российских туристов из Турции и Танзании проводиться не будет. Россияне смогут планово вернуться домой после окончания туров. В ряде случаях возможно изменение дат обратного вылета на более ранние сроки, сообщает "Интерфакс".

Также в плановом порядке вернутся туристы, которые отдыхают в Турции самостоятельно.