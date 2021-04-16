Захарова: Военные маневры РФ у границы с Украиной никому не угрожают

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Москва призывает не рассматривать маневры российских военных вблизи границы с Украиной как проявление агрессии.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, необходимо сосредоточиться на деэскалации конфликта в Донбассе, а российские дипломаты в Москве и Вене "призывают партнеров не искажать действительность" и не интерпретировать "плановые российские мероприятия по боевой подготовке" как проявление агрессивных намерений.

Как отметила дипломат, масштабы этих мероприятий "гораздо скромнее учений ВС Украины и стран НАТО", пишет "Коммерсант".

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин написал, что обладает инсайдерской информацией из Киева о "плане Байдена" по Украине. Так он отреагировал на предложение Джо Байдена встретиться с Владимиром Путиным. Сущность плана состоит в том, что США планируют разместить на Украине свои военные базы.