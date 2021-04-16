В Турции и Танзании находятся более 100 тысяч российских туристов

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В Турции по линии туроператоров находятся около 50 тыс. российских туристов, в Танзании — около 4 тыс.

Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, также в этих странах отдыхают еще около 50 тыс. самостоятельных отечественных туристов.

Все организованные туристы должны планово вернуться домой по окончании отдыха, отметила глава ведомства, сообщает РИА "Новости".

Напомним, что ранее Росавиация заявляла, что эвакуация российских туристов из Турции и Танзании проводиться не будет. Россияне смогут планово вернуться домой после окончания туров. В ряде случаях возможно изменение дат обратного вылета на более ранние сроки, сообщает "Интерфакс". Также в плановом порядке вернутся туристы, которые отдыхают в Турции самостоятельно.