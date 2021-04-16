Киев обвинил Россию в создании препятствий в Азовском море

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Украинский флот обвинил Москву в нарушении норм международного морского права.

Сообщается, что ФСБ пыталась помешать боевому дежурству украинских катеров в Азовском море ночью 15 апреля.

"Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян по ограничению свободного судоходства, катерная тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять поставленные задачи",— следует из сообщения ВМС на Facebook.

Как сообщалось, служба безопасности Украины проводит масштабные антитеррористические учения в Херсонской области - на границе с Крымом. Планируется уделить особое внимание "морской прибрежной зоне региона, а также админмежам с временно оккупированной территорией" Крыма.