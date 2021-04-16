Промпроизводство в марте увеличилось на 1,1%

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Российское промышленное производство в марте текущего года выросло на 1,1% в годовом выражении.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, в месячном выражении рост составил 12,2%. В феврале был отмечен спад промпроизводства на 3,2%.

В сфере добычи полезных ископаемых спад показателя замедлился до 5,6% в годовом выражении. Рост обрабатывающей промышленности составил 4,2%.

В области обеспечения электроэнергией, газом и паром рост ускорился до 11% в годовом выражении. В сфере водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов темы роста снизились до 9,7%.

Ранее сообщалось, что промышленное производство в России в декабре прошлого года замедлило спад до 0,2% в годовом выражении с ноябрьских 1,5%. При этом годовой спад в промпроизводстве зафиксирован впервые с 2009 года.

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