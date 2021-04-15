Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

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Трое сотрудников посольства России в Варшаве объявлены персонами нон грата, сообщает МИД республики. Причиной стало якобы нарушение дипломатами условий своего статуса и "проведение мероприятий в ущерб Республике Польша".

"Пятнадцатого апреля 2021 года в МИД был вызван посол Российской Федерации в Республике Польша. Послу была вручена нота, содержащая информацию о признании персонами нон-грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве", - говорится в сообщении.

Напомним, что в феврале Россия объявила персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов из-за участия в незаконных акциях в поддержку Алексея Навального, в Москве и Санкт-Петербурге, которые состоялись 23 января. После этого страны Балтии и Польша начали переговоры по введению собственных санкций против Москвы по Навальному.