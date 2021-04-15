МИД РФ готовит ответные меры на санкции США

Добавить источник в

Министерство иностранных дел РФ предупредило посла США, что в ближайшее время штаты могут ожидать ответных мер на санкции в сторону России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Так по словам представителей МИД, Вашингтон только усугубляет положение отношений между странами и не откликается на конструктивные импульсы Российской Федерации.

В ведомстве также заявили, что неприемлемые действия штатов были предприняты вопреки заявленному намерению "выстраивать прагматичные отношения с Россией" и, тем самым, нанесли по ним тяжелый удар.

Напомним, что Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Также Америка запрещает своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. Кроме того, Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц из-за якобы вмешательства в выборы США.

Позже американский президент также ввел режим ЧС для недопущения угрозы со стороны Российской Федерации.