15 Апреля 2021
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салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Ростуризм: Туроператоры отправляют пустые самолеты за российскими туристами в Турцию и Танзанию

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С сегодняшнего дня российские туроператоры направляют в Танзанию и Турцию пустые самолеты, для возвращения туристов обратно в страну. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. На данный момент в Турции отдыхает порядка 50 тыс. россиян, в Танзании – около 4 тыс.

"Наша ключевая задача - чтобы люди спокойно, как и планировали, возвращались домой. Мы на связи со всеми ключевыми туроператорами. Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров находится около 50 тыс. человек, в Танзании - около 4 тыс. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха", - заявила Догузова.

По ее словам, Ростуризм следит за ситуацией и готов к принятию оперативных решений в случае необходимости. Субсидия туроператорам за возвратные рейсы находится на согласовании. Более того, около еще 50 тыс. россиян отправились в Турцию и Танзанию самостоятельно, не прибегая к помощи туроператоров, а часть из них – полетели через трети страны.

"Накануне возник целый ряд сложностей - начали отменятся рейсы иностранных авиакомпаний. Росавиация оперативно отработала этот вопрос, и на данный момент мы видим, что обратные рейсы уже появляются в расписаниях на вылет из Турции. По данному вопросу мы координируемся с Росавиацией и МИД России. Ко всем самостоятельным путешественникам просьба отслеживать информацию на сайтах авиакомпаний, где были куплены билеты", - сообщила Догузова.

Напомним, что ранее Росавиация заявляла, что эвакуация российских туристов из Турции и Танзании проводиться не будет. Россияне смогут планово вернуться домой после окончания туров. В ряде случаях возможно изменение дат обратного вылета на более ранние сроки, сообщает "Интерфакс". Также в плановом порядке вернутся туристы, которые отдыхают в Турции самостоятельно.

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Ростуризм: Туроператоры отправляют пустые самолеты за российскими туристами в Турцию и Танзанию

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Теги: Ростуризм, туроператоры, самолеты, туристы, Турция, Танзания



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