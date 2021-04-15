Финляндия будет вести переговоры с Россией о поставке "Спутник V"

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Финляндия готовится к переговорам с Россией о поставке вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает агентство STT со ссылкой на министра по делам семьи и базовых услуг Кристы Киуру. На данный момент МИД уже начал подготовку к переговорам с РФ.

На данный момент в Финляндии зарегистрировано 83 тыс. 253 случая заражения COVID-19. 161 пациент сейчас находится в больнице под наблюдением специалистов. 885 – скончалось.

Напомним, что в марте президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил иностранным государствам нефть в обмен на вакцину против коронавируса. До этого президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию и Китай в развязывании "мировой войны нового типа". Якобы, эти страны пытаются через поставки вакцин получить влияние.

Он также объявил, что поддерживает экспортный контроль в отношении европейских компаний, которые еще не выполнили контрактные обязательства по поставкам вакцины от коронавируса в Европе, а уже налаживают поставки за границы союза.