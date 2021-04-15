Джо Байден ввел режим ЧС, опасаясь "вредоносных действий" со стороны РФ

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден ввел режим ЧС для недопущения угрозы со стороны Российской Федерации. Об этом сообщается в документе, опубликованном Белым домом.

По мнению американского президента, "вредоносная деятельность властей России, в частности усилия по подрыву проведения свободных и честных выборов в США, представляют необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономики США". В связи с этим, для того, чтобы противостоять угрозе, Джо Байден принял решение о введении в штатах режима ЧС.

На данный момент в США действует свыше 30 схожих режимов ЧС, отменить которые может Конгресс.

Напомним, что Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Также Америка запрещает своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Кроме того, Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц из-за якобы вмешательства в выборы США.