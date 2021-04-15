15 Апреля 2021
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Политика Свердловская область
Алексей Орлов во время передачи машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины городу (2021) | Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга стал членом Совета Свердловского СПП

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Мэр уральской столицы Алексей Орлов избран членом совета Свердловского Союза промышленников и предпринимателей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Вопрос о назначении градоначальника обсуждался на общем годовом собрании областного СПП при участии президента совета Александра Шохина.

"Предпринимательская сфера, по мнению членов организации, является неотъемлемой частью экономической и социальной жизни уральской столицы, интересы которой должны быть поддержаны всеми уровнями власти. И от того, насколько правильно и качественно будет выстроен диалог между бизнесом и муниципалитетом, зависит, в том числе, экономическая стабильность мегаполиса", - заявили в мэрии.

Помимо активного участие в деятельности СПП, Алексей Орлов также будет содействовать формированию конструктивного сотрудничества между представителями бизнеса и городскими властями. Работы такого рода должны быть знакомы главе Екатеринбурга, так как он уже участвовал в организации "Иннопром" – главной промышленной выставки города.

Напомним, Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей отмечает в этом году свое 30-летие. С 2010 г. совет возглавляет владелец Трубной металлургической компании и группы "Синара" Дмитрий Пумпянский.

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Глава Екатеринбурга стал членом Совета Свердловского СПП

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Теги: СПП, Екатеринбург, Алексей Орлов, мэр, промышленность, бизнес



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