15 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
(2005) | Фото: www.odintsovo.info

В России планируется создать 500 тыс. рабочих мест: нужно будет ухаживать за инвалидами и стариками

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Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова видит проблему в том, что сейчас за стариками и инвалидами в стране ухаживают в основном родственники. Часто это люди трудоспособного возраста, но без специальных навыков ухода за людей с ограниченными возможностями.

На совещании у президента России по социальным вопросам Голикова рассказала, что количество граждан старшего возраста в ближайшие 20 лет будет только расти.  

"Для ухода за ними в домашних условиях надо создавать все условия. Сейчас это делают родственники, трудоспособные граждане прикованы к больным или пожилым. Этот уход должен предоставляться государством на долгосрочной основе. Мы подходим к решению проблемы финансирования этой системы", - рассказала вице-премьер.

По ее словам, новая социальная отрасль создаст еще и новые рабочие места: потребуются сиделки, социальные работники, психологи и т.д. – всего порядка 500 тыс. человек.

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В России планируется создать 500 тыс. рабочих мест: нужно будет ухаживать за инвалидами и стариками

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Теги: татьяна голикова, уход за инвалидом, рабочие места



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