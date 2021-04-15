Голикова сказала, когда запись детей в школу и детский сад станет цивилизованной

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Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова считает, что "для многих родителей вопрос устройства в детский сад и школу остается актуальным".

Запись в школу, которая сегодня для родителей превращается в гонку вроде "Форд Боярд", она прокомментировала следующим образом: "Как бы мы не упрощали процессы записи в школу, при отсутствии необходимого количества мест проблема до конца не решится".

Голикова заверила, что проблему строительства новых школ правительство постарается решить.