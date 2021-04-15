Собянин: "Систему ОМС не критикует только ленивый"

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Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня почти все свое выступление на совещании у президента по социальным вопросам посетил похвалам столицы. Он приводит в пример успешной работы и реконструкцию поликлиник, и сопровождение пациентов специальными "наставниками", которые помогают "пройти" все больницы и ведомства. Только не сказал, где регионам победнее Москвы взять деньги на "перенимание опыта".

Он сам отметил, что большая часть бюджетов уходит на социальную сферу.

Хвалил систему обязательного медицинского страхования и переход школ на "подушевой доход": "Систему ОМС не критикует только ленивый, но она создала мощную мотивацию для медучреждений, они стали видеть в пациентах не обузу, а доходы, которые дают им возможность работать и платить зарплаты. Большая часть школ кровно заинтересована в нормальных сервисах в школе – из-за подушевого дохода".

По мнению Собянина, "МФЦ работают на уровне лучших мировых брендов по всей стране".

После выступления мэра Владимиру Путину только и оставалось, что сказать: "Да, за эти годы в Москве сделано очень много в этой сфере".