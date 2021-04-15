15 Апреля 2021
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Очередь в ЦГБ №7 в Екатеринбурге (2020) | Фото: t.me/inburgru

В российских регионах раз в полгода будут замерять уровень удовлетворенности социальными услугами

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В российских регионах планируется раз в полгода на постоянной основе проводить опросы, в ходе которых будет выясняться уровень удовлетворенности граждан качеством социальной сферы и государственных услуг. А качество жизни в регионах планируется измерять раз в год, рассказала глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшаева на совещании у президента, посвященном социальным инициативам.

Чупшаева сообщила, что АСИ и президиум Госсовета уже подготовили пакет их 115 решений, которые могут улучшить социальную сферу в стране.

Она отметила, что по текущим опросам здравоохранением не удовлетворены 60% россиян, образованием и социальной сферой – 40%.

 

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В российских регионах раз в полгода будут замерять уровень удовлетворенности социальными услугами

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Теги: госуслуги, опросы, россияне, социальная сфера



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