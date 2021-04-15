15 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
Строительство ЖК &quot;Весна&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Закон о комплексном развитии территорий приняли в Челябинской области

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В Челябинской области принят законопроект о комплексном развитии территорий. Документ был внесен на рассмотрение депутатов губернатором Алексеем Текслером, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению главы региона, принятие закона станет дополнительным стимулом в развитии жилищного строительства в регионе.

"В первую очередь на тех территориях, где уже есть старая застройка, инфраструктура, коммуникации, где люди привыкли жить. Новый закон позволит более активно заниматься новым строительством благоустроенного жилья, где есть вся инфраструктура, где хочется жить. Уверен, что мы более активно, в том числе благодаря этому закону, сможем развивать жилищное строительство в Челябинской области", - отметил губернатор.

Предусмотрено четыре вида комплексного развития территории – жилой застройки, нежилой застройки, незастроенных территорий, а также комплексное развитие по инициативе собственников и пользователей земельных участков с объектами, находящимися на них.

Алексей Текслер(2019)|Фото: gubernator74.ru

Законопроект регулирует значительную часть вопросов в сфере комплексного развития территорий.

"Проектом закона устанавливаются критерии, которым должны соответствовать индивидуальные и многоквартирные дома, непризнанные аварийными, перечень предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции, порядок определения границ территорий, подлежащих комплексному развитию, предельный срок для проведения общих собраний собственников многоквартирных домов, а также порядок заключения договора комплексного развития территории по инициативе правообладателей и другое", - рассказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Реализация закона позволит создать условия для привлечения внебюджетных источников финансирования.

На заседании областного парламента проект закона был принят сразу в трех чтениях.

"Сегодня мы дали старт комплексному развитию в Челябинской области. Мы приняли закон в трех чтениях. Вся суть этого закона заключается в слове "комплексное". Если раньше, до принятия этого закона, мы отдельно строили дома, отдельно была программа по переселению, отдельно капитальный ремонт, отдельно городская комфортная среда. Закон о комплексном развитии территорий все это объединяет. Этот закон очень важен, он для регионов, чтобы началась развитие", - считает председатель комитета ЗСО по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Голиков.

По мнению председателя ЗСО Владимира Мякуша, принятый законопроект даст старт работе по увеличению жилищного строительства и по переселению жителей из ветхо-аварийного жилья.

"Это важнейший закон, и для того, чтобы комплексно развивались территории мы должны были принять его. Сегодня он был принят. В жаркой дискуссии прошло его принятия, но это естественно, потому что этот закон затрагивает многих жителей Челябинской области. Придется нарабатывать правоприменительную практику, возможно, придется возвращаться к этому закону ни один раз, но для того, чтобы вносить дополнения нужно посмотреть, как этот закон работает", - подчеркнул спикер областного парламента.

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Закон о комплексном развитии территорий приняли в Челябинской области

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Теги: закон, комплексное развитие территорий, ЗСО, Алексей Текслер,



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