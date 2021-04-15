15 Апреля 2021
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врачи, больница, регистратура (2019) | Фото:Накануне.RU

"Даже если человек получает помощь от государства, он испытывает унижение" – Нюта Федермессер

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Учредитель фонда помощи хосписам "Вера", общественный деятель Нюта Федермессер сегодня на совещании у президента России по социальным инициативам рассказала Владимиру Путину о двух важных проблемах соцсферы в России.

Во-первых, по ее мнению, "когда у нас человек получает помощь, он не ощущает, что жизнь его улучшилась". Она привела в пример инвалида, получившего коляску: он не может выйти из дома, потому что пандуса нет. Или человеку ампутировали ногу, он год ждал протез, за это время культя изменилась, а другой протез дадут через три года. "За это время мужик в деревне просто сопьется, а протез так и будет стоять у печи", - отметила Федермессер.

Во-вторых, даже если человек и получает помощь, которая нужна, он испытывает унижение. "Женщины не хотят рожать повторно в наших роддомах из-за хамства, которое они слышат в свой адрес. Руководители учреждений работают на государственные показатели: они не про человека, они про койко-дни", - отметила общественница.

Она указала, что многие вещи не стоят вообще денег или стоят минимальных вложений, но играют огромную роль: "Качество не может прийти без денег, без законов и без человека. Помощь человека человеку – бесплатна. Ничего не стоит человеку улыбнуться, ничего не стоит допускать детей до 15 лет с посетителями, открытая реанимация, качественно сервировать еду в больницах, привлечь волонтеров, чтобы они все это ничего не стоящее делать".

Кроме того, Федермессер предложила разработать минимальный набор гарантий в социальной сфере – по аналогии со здравоохранением, и профинансировать его для дефицитных регионов.

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"Даже если человек получает помощь от государства, он испытывает унижение" – Нюта Федермессер

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Теги: нюта федермессер, социальная политика, россияне



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