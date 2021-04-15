Свердловские волонтеры "сдадут экзамен" перед тем, как помочь уральцам определиться с объектами благоустройства

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Более тысячи волонтеров, задействованных в нацпроекте "Жилье и городская среда", сдадут "выпускной экзамен" перед тем, как помогать свердловчанам выбирать объекты благоустройства на 2022 год. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Экзамен пройдет в рамках форума волонтеров, который запланирован на 19 апреля. В ходе него добровольцы закрепят свои знания, полученные во время трехнедельного обучения и примут участие в деловой игре "Командообразование", которая позволит волонтерам испытать себя в целом ряде специально смоделированных, максимально приближенных к условиям голосования ситуациях.

"Волонтер – это, прежде всего, помощник. Кроме коммуникабельности и хороших навыков интернет-пользователя, ему необходим серьезный багаж знаний. Обратившись к нему, любой человек должен в доступной форме получить четкие ответы на все свои вопросы – для чего и за какие объекты проводится голосование, как будет вестись учет голосов и действительно ли так важно мнение каждого. И ребята, мы уверены, с этой задачей справятся. Ведь для того, чтобы показать нацпроект в действии, сегодня в их арсенале есть не только теоретические наработки, но и множество вполне конкретных практических примеров в виде множества благоустроенных в наших городах дворов и общественных территорий", – заявила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Свердловской области Юлия Овчинникова.

Напомним, что 800 тыс. свердловчан уже отобрали 55 общественных территорий для благоустройства в 2022 г. в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Количество голосовавших оказалось в два раза больше, чем на начальном этапе. Проголосовать самостоятельно можно на портале 66.gorodsreda.ru, начиная с 26 апреля и по 30 мая. Проекты-победители будут включены в перечень нацпроекта "Жилье и городская среда" и реализованы в 2022 г.

Задача волонтеров - привлечь внимание горожан к проекту и помочь жителям разобраться в процедуре голосования. Для этого у каждого из добровольцев будет упрощенная версия платформы, для доступа к которой гражданину необходимо предоставить только свой номер телефона. Найти волонтеров можно в местных ТЦ, МФЦ и многих других общественных местах. Узнать – по специальной брендированной экипировке.

Накануне.RU узнало о том, какие площадки жители назвали приоритетными, какие плюсы несет нацпроект для региона и какие проекты свердловским властям уже удалось реализовать ранее.