15 Апреля 2021
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Общество В России Москва
Владимир Путин (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

"Я не уверен, что данные, основанные на ведомственной информации, всегда объективны" - Путин

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Владимир Путин по итогам обсуждения социальной сферы с президиумом Госсовета и Агентством стратегических инициатив (АСИ) попросил губернаторов присмотреться к тому, что происходит с простыми гражданами в поликлиниках, очередях в детский сад и т.д.

Он напомнил, что при разработке инициатив в сфере предпринимательства "мы ножками проходили по пути, по которому проходит предприниматель". "Это как контрольная закупка, как говорили раньше в ОБХСС. Здесь то же самое, но сложнее. Конечно, лично не надо ножками ходить смотреть как запись в школы идет, но это не мешает сделать вашим доверенным лицам. Я не уверен, что данные, основанные на ведомственной информации, всегда объективны. Посмотрите, что там происходит в реальности, "на земле", - заявил президент.

Он пообещал, что уже прозвучавшие инициативы "возьмет на карандаш" и "обязательно использует в послании".

Президент отметил, что в социальной сфере "завалы иногда сохраняются с советских времен". Впрочем, он отметил, что из тех времен можно брать и лучшее, что было, например, работу системы здравоохранения.

Президент отметил, что уровень недовольства граждан здравоохранением или образованием в России не сильно отличается от опросов, проводимых в Евросоюзе. Но призвал на это не ориентироваться.

Путин также попросил делать отчеты государственных органов попроще. В пример привел показатели, которые ему предоставили к совещанию по работе центров занятости: "Т1, Т2… Тут еще подумать надо, чтобы разобраться, - почесал президент затылок. – Ключевые показатели должны быть попроще, чтобы люди понимали".

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"Я не уверен, что данные, основанные на ведомственной информации, всегда объективны" - Путин

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Теги: владимир путин, социальная политика, здравоохранение, губернаторы



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