Военный эксперт: «востребованность» украинских ЧВК связана с популярностью «ЧВК Вагнера»

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Успехи и эффективность «ЧВК Вагнера» заставляют украинские охранные предприятия активизироваться, уверен автор военно-политического Telegram-канала Astra Militarum.

Частные военные компании (ЧВК) из Украины в последние годы активно пытаются занять свое место на мировом рынке по предоставлению военных услуг.

Местные СМИ пишут, что власти оказались в затруднительном положении из-за большого количества так называемых ветеранов, участвовавших в осаде Донбасса. Имеющие боевой опыт люди с одной стороны представляют определенную опасность для общества, но в то же время подходят для работы в военных структурах коммерческого характера, уверены украинские журналисты.

По данным украинской прессы, британские и американские ЧВК заняли почти две трети мирового рынка соответствующих услуг. В последние годы громко заявила о себе российская «ЧВК Вагнера». Успехи россиян в Сирии не остались незамеченными в разных странах мира.

В информационном пространстве страны ходят слухи, что специалисты из Украины высоко ценятся на мировом рынке. Украинские компании пытаются также выйти на рынок предоставления военных услуг, но для этого у них нет соответствующего опыта и авторитета.

Перспективы украинских ЧВК оценил автор военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик. Эксперт уверен, что «востребованность» подобных компаний из Украины является лишь домыслами журналистов и владельцев самих этих подразделений.

«Сильные заявления украинских деятелей о том, что у них, дескать, есть свои частные военные компании и они имеют серьезный вес где-то в мире – это очень топорная попытка выдать желаемое за действительное. И связана она, как мне кажется, с растущей популярностью российской ЧВК «Вагнера»: мы видим, что о ее действиях начинают говорить, отмечают ее эффективность – причем, говорят об этом не только в России, но и на Западе», – объяснил он.

Специалист напомнил, что не только в российских, но и в зарубежных СМИ периодически выходят материалы, где «ЧВК Вагнера» выделяют как наиболее перспективную в сравнении с аналогичными подразделениями.

«И этот процесс, естественно, не мог не взбесить Киев – потому что в их парадигме существования остро выражено противоборство с Россией по всем возможным направлениям», – заявил Комиссар Яррик.

Также следует учитывать направление политики, проводимой Киевом. Украинские власти стараются хотя бы на словах не отставать от Запада, а главное – от России. Успехи «ЧВК Вагнера» заставляют украинских руководителей также задумываться о собственных подобных организациях.

Специалист объяснил, с чем связано желание некоторых деятелей из Украины создавать свои парамилитарные организации. По его мнению, причины необходимо искать в обстоятельствах гражданской войны в Донбассе.

«Реальность же заключается в том, что, начиная с 2014 года, после государственного переворота и разворачивания агрессии против «Русского мира» в Донбассе, на Украине формируются парамилитарные националистические образования, зачастую занятые (помимо убийств мирных жителей в Донбассе) откровенным разбоем и насильственными действиями. В данном случае я наблюдаю не только желание показать, что Украина якобы ничем не хуже России и Запада, и что у них есть свои ЧВК – но и попытку бывших полевых командиров нацбатальонов и их спонсоров прикрыть свою «лавочку» под более благовидным предлогом. Например, в качестве ЧВК, развитие рынка которых благодаря тому же «Вагнеру» стало происходить во всем мире», – отметил автор Telegram-канала.

В украинских источниках появилась информация, что бывший главарь националистического батальона «Донбасс» Семен Семенченко планировал создать частную военную компанию для трудоустройства «ветеранов». Некоторые СМИ сообщали, что компания была зарегистрирована в США и действовала на территории Украины.

«Но былые «заслуги» Семенченко указывают на то, что этот человек вряд ли мог создать организацию, хоть чем-то похожую на ЧВК. Во главе батальона в Донбассе он проявлял себя крайне непрофессионально – он относился к подчиненным как к пушечному мясу, бросал пачками бойцов в мясорубку. В народе и среди военных про него ходит немало слухов, которые оттолкнули бы любого желающего от работы в его частной военной компании», — резюмировал специалист.