15 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
сельхозярмарка, Ханты-Мансийск, Дары осени (2015) | Фото: Пресс-служба мэрии Ханты-Мансийска

В эти выходные на главной площади Екатеринбурга откроется традиционная ярмарка

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Уже в эти выходные на Площади 1905 г. вновь откроется ярмарка выходного дня, на которой жители и гости города смогут приобрести продукцию со всего Уральского региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, парковка будет закрыта с 00.00 субботы (17 апреля) до 19.00 воскресенья (18 апреля). Сама же ярмарка пройдет 17 и 18 числа с 9.00 до 17.00. Потенциальным покупателям представят огромное разнообразие рыбы и морепродуктов, грибов, ягод, сухофруктов и орехов. Горожане также смогут оценить свежие овощи, которые выращивались в тепличных хозяйствах Свердловской области.

Не останутся екатеринбуржцы и без выпечки: блинчики, пироги, булочки, плюшки и кексы, приготовленные по рецептам русских и татарских пекарей можно будет попробовать вместе с горячим чаем, крепким кофе и ароматным глинтвейном.

Традиционно на ярмарках в Екатеринбурге можно также приобрести изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из дерева и керамики, кожи и замши, плетеные изделия, гобелены и картины, куклы, изящные вязанные вещи, яркие платки и шарфы.

Напоминаем, что в связи с пандемией коронавируса, в целях безопасности посетителям ярмарки необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Организаторы мероприятия обращают внимание водителей на наличие парковочных мест на примыкающих к площади улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, расположенного по соседству.

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В эти выходные на главной площади Екатеринбурга откроется традиционная ярмарка

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Теги: Екатеринбург, ярмарка, Площадь 1905 г.



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