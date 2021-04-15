В администрации Сургута новое кадровое назначение

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Директором департамента городского хозяйства Сургута стал депутат Лангепаса Кирилл Киселев, передает корреспондент Накануне.RU.

Изменения в штатной структуре мэрии отражены на сайте городской администрации.

Кириллу Киселеву 43 года. Свою карьеру он начинал менеджером по продажам, дослужился до директора филиала фирмы. Затем пять лет работал главным инженером лангепасского "Управления капитального строительства". В 2019 году возглавил компанию "Энергосервис-Югра".

На посту директора департамента ЖХК Сургута Киселев сменил Романа Богача, который покинул свой пост и перешел на работу в МКУ "Лесопарковое хозяйство".