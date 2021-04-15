Байден подписал указ о введении новых санкций против РФ

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Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России, сообщает Белый дом.

По данным ТАСС, США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Также Америка запрещает своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Кроме того, Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы США.

Отмечается, что помимо прочего, США считают СВР ответственной за кибератаку на SolarWinds. "Минфин США определил шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб", - говорится в релизе.

Ранее в Кремле заявили, что Россия будет отвечать на возможные новые санкции США по принципу взаимности. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что новые санкции США не поспособствуют встрече президент РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.