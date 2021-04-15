15 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
ремонт дорог (2021) | Фото: Управление автомобильных дорог Свердловской области

На Среднем Урале стартовал сезон работ в рамках "дорожного" нацпроекта

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На региональных трассах стартовали работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, дорожники продолжили ремонт моста на Режевском тракте, который поможет вывести транзитный транспорт из близлежащих населенных пунктов.

Ремонт мостового перехода через реку Реж на 97 км дороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск стартовал в 2020 году. Как сообщили в управлении автомобильных дорог, специалисты уже сняли старое асфальтобетонное покрытие, вскрыли деформационные швы, установили новые колодцы, восстановили откосы, демонтировали старые лестничные сходы. Сейчас идет демонтаж переходных плит.

"Общая протяженность моста составляет 250 метров. Он был построен в конце прошлого века и с тех пор не ремонтировался. Важно привести мост в нормативное состояние, так как автомобильная дорога, на которой он располагается, обеспечивает регулярное транспортное сообщение между Екатеринбургом и населёнными пунктами Березовского, Режевского и Алапаевского городских округов. Ежедневно по ней проезжает более 2,5 тысячи автомобилей", – пояснил начальник управления автодорог Свердловской области Вячеслав Данилов.

ремонт дорог(2021)|Фото: Управление автомобильных дорог Свердловской области

Из-за плохого состояния моста, а позже из-за реверсивного движения, организованного для проведения ремонтных работ, многие водители предпочитали объезжать участок Режевского тракта через сёла Глинское и Арамашка. Перепробег составлял около 10 километров. Отремонтированный мост позволит вывести транзитный транспорт из этих населенных пунктов.

ремонт дорог(2021)|Фото: Управление автомобильных дорог Свердловской области

Напомним, что в рамках национального проекта в 2021 году в Свердловской области планируется отремонтировать 95 участков дорог общей протяженностью 119,5 километра. На автодорогах регионального значения обновят 23 участка протяженностью 74,8 километра, в Нижнем Тагиле обновят 14 улиц протяженностью 22,4 километра, в Екатеринбурге – 19 участков улиц протяженностью 22,3 километра.

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На Среднем Урале стартовал сезон работ в рамках "дорожного" нацпроекта

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Теги: нацпроект, ремонт дорог



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