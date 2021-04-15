15 Апреля 2021
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Общество Тюменская область
ермак, сибирь,бой, хан кучум (2014) | Фото:forum.violity.com

В Тобольске началось второе голосование по "покровителю" аэропорта

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В Тобольске начался опрос о том, следует ли присвоить аэропорту города имя Ермака, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Вопрос сформулирован так: "Считаете ли вы, что новый аэропорт Тобольска должен носить имя Ермака Тимофеевича?". Для голосования доступна только кнопка "Согласен". К моменту публикации высказались уже 668 человек.

Ранее Общественная палата Тобольска организовала аналогичное голосование. Только персон там было пять: картограф Семён Ремезов, поэт Пётр Ершов, композитор Александр Алябьев, художники Михаил Знаменский и Василий Перов. С результатом в 76,57% победил Ремезов.

Отметим, учёное сообщество раскололо мнение доктора исторических наук, заведующего сектором изучения этноконфессиональных отношений Института гуманитарных исследований ТюмГУ Александра Яркова. Он, комментируя Накануне.RU выбор имени для аэрогавани, сказал, что "Ермак и Кучум – равновеликие фигуры". В ответ ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Николай Никитин заявил, что "это более, чем странное заявление". Он полагает, в частности, что хан Кучум был крайне недальновидным, близоруким политиком".

"Это равновеликие фигуры для сибирской истории, - говорит Ярков в ответной статье. – Об этом говорил и в "многостраничных трудах", и в жарких дискуссиях. И буду утверждать всегда: "Оба создали новую историю России". Умерший недавно лидер автономии сибирских татар и татар, проживающих в Тюменской области, Рашид Зиганшин однажды сказал примеряющее: "нужно поставить двойной памятник – Кучуму и Ермаку", прекратив споры, кто важнее".

О том, как имя Ермака в свете присвоения его аэропорту Тобольска стало поводом для споров, читайте в нашем материале.

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В Тобольске началось второе голосование по "покровителю" аэропорта

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Теги: Ермак Тимофеевич, Тобольск, аэропорт, Александр Ярков, Николай Никитин



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