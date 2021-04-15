Челябинскую область в финале конкурса РФС представит фестиваль "Метрошка"

15 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Почему остановился прогресс?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
фестиваль Метрошка, футбол, (2021) | Фото: РМК

Челябинскую область в финале конкурса РФС представит фестиваль "Метрошка"

Добавить источник в

Фестиваль детского дворового футбола "МЕТРОШКА" попал в финал смотра-конкурса "Россия-футбольная страна!" от Российского футбольного союза в номинации "Лучший проект в области развития массового футбола", сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Фестиваль вошел в число 64 проектов со всей страны и стал единственным участником, прошедшим отбор от Челябинской области. Победителей и призеров определят до конца апреля. Награждение пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде в перерыве финального матча Кубка России.

Победитель номинации "Лучший проект в области развития массового футбола" будет дополнительно направлен для участия в соответствующей номинации в рамках премии UEFA Grassroots Awards.

фестиваль Метрошка, футбол,(2021)|Фото: РМК

Генеральным партнером соревнований шестой год подряд выступила Русская медная компания. При поддержке РМК фестиваль существенно расширил свою географию и увеличил численность участников.

В 2021 году фестиваль детского дворового футбола пройдет уже в двадцатый раз. В нем примут участие около 6 тыс. детей из 36 городов и 12 регионов России.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Челябинскую область в финале конкурса РФС представит фестиваль "Метрошка"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фестиваль, РМК, футбол, спорт, конкурс,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети