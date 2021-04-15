Челябинскую область в финале конкурса РФС представит фестиваль "Метрошка"

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Фестиваль детского дворового футбола "МЕТРОШКА" попал в финал смотра-конкурса "Россия-футбольная страна!" от Российского футбольного союза в номинации "Лучший проект в области развития массового футбола", сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Фестиваль вошел в число 64 проектов со всей страны и стал единственным участником, прошедшим отбор от Челябинской области. Победителей и призеров определят до конца апреля. Награждение пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде в перерыве финального матча Кубка России.

Победитель номинации "Лучший проект в области развития массового футбола" будет дополнительно направлен для участия в соответствующей номинации в рамках премии UEFA Grassroots Awards.

Генеральным партнером соревнований шестой год подряд выступила Русская медная компания. При поддержке РМК фестиваль существенно расширил свою географию и увеличил численность участников.

В 2021 году фестиваль детского дворового футбола пройдет уже в двадцатый раз. В нем примут участие около 6 тыс. детей из 36 городов и 12 регионов России.