15 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область В России
Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Дело от гибели пятерых детей в Свердловской области - на контроле у Бастрыкина

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о гибели детей на пожаре в Свердловской области.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 15 апреля в селе Бызово: в одном из частных домов случился пожар, в результате которого погибли пятеро детей. По факту инцидента было возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования данного уголовного дела. Также председатель СК России поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места страшного пожара на Среднем Урале.

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Дело от гибели пятерых детей в Свердловской области - на контроле у Бастрыкина

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Теги: дело, дети, пожар, Бастрыкин, СКР



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