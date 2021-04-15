Дело от гибели пятерых детей в Свердловской области - на контроле у Бастрыкина

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о гибели детей на пожаре в Свердловской области.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 15 апреля в селе Бызово: в одном из частных домов случился пожар, в результате которого погибли пятеро детей. По факту инцидента было возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования данного уголовного дела. Также председатель СК России поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места страшного пожара на Среднем Урале.