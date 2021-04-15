15 Апреля 2021
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Экономика Свердловская область
Михаил Мишустин на заседании Валдайского клуба 20.10.20. (2020) | Фото: Клуб &quot;Валдай&quot;

Мишустин: Правительство направит почти 10 млрд для строительства объектов Универсиады-2023

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Правительство Свердловской области получит из федерального бюджета 10 млрд руб., которые будут направлены на софинансирование Дворца водных видов спорта и Центра художественной гимнастики. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

"Предстоит сделать очень много. Всего предстоит построить, реконструировать или отремонтировать свыше 40 спортивных объектов. Важно создать все необходимые условия для участников Универсиады и ее гостей", – заявил премьер-министр, отметив, что средства на Средний Урал будут направлены уже сегодня.

Напомним, что первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, который и отвечает за подготовку ко всемирным студенческим играм в Екатеринбурге, заверил свердловчан, что все объекты Универсиады будут готовы в срок. При этом тестовые соревнования запланированы уже на следующий год. Основная задача - проверка работы всех систем спортивных объектов, а также уровня подготовки специалистов всех задействованных служб.

Денежный вопрос также волнует МУП "Водоканал", который не знает из каких средств будет возвращать кредит, взятый на подключение объектов Универсиады, в том числе и Дворец водных видов спорта. В феврале государственный долг в Свердловской области перевалил за отметку 120 млрд. Этот показатель был достигнут всего за месяц, поскольку 1 января госдолг региона составлял 114 млрд 397 млн 791 тыс. руб.

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Мишустин: Правительство направит почти 10 млрд для строительства объектов Универсиады-2023

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Теги: Мишустин, софинансирование, объекты Универсиады



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