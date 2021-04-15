Рэпер Гулиев получил четыре года колонии по делу о ДТП на Остоженке

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Хамовнический суд Москвы приговорил рэпера Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке, к четырем годам лишения свободы.

Потерпевшие предъявили к Гулиеву иск о возмещении материального и морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Как передает ТАСС, рэпер готов полностью выплатить компенсацию.

Дело рассматривалось в особом порядке - фигурант полностью признал свою вину.

Напомним, Гулиев на Infiniti 21 сентября 2020 года на тротуаре на пересечении Остоженки и Померанцева переулка в центре города сбил пешеходов. В результате было госпитализировано три человека, среди которых двое – пешеходы. Они получили тяжелые травмы: переломы ребер и таза, ЗЧМТ, одной из пострадавших пришлось ампутировать лодыжку. Гулиев был задержан и отправлен под арест.

Сообщалось, что водитель Infiniti проехал на красный сигнал светофора с превышением скорости.Также стало известно, что Гулиев ранее был судим за грабеж и 49 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Уголовное дело изначально было возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Позднее обвинение переквалифицировали на п. "а" ч. 2 той же статьи, так как в крови рэпера обнаружили наркотики.