Рэпер Гулиев получил четыре года колонии по делу о ДТП на Остоженке

15 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Почему остановился прогресс?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России Москва
суд молоток (2012) | Фото:

Рэпер Гулиев получил четыре года колонии по делу о ДТП на Остоженке

Добавить источник в

Хамовнический суд Москвы приговорил рэпера Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке, к четырем годам лишения свободы.

Потерпевшие предъявили к Гулиеву иск о возмещении материального и морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Как передает ТАСС, рэпер готов полностью выплатить компенсацию.

Дело рассматривалось в особом порядке - фигурант полностью признал свою вину.

Напомним, Гулиев на Infiniti 21 сентября 2020 года на тротуаре на пересечении Остоженки и Померанцева переулка в центре города сбил пешеходов. В результате было госпитализировано три человека, среди которых двое – пешеходы. Они получили тяжелые травмы: переломы ребер и таза, ЗЧМТ, одной из пострадавших пришлось ампутировать лодыжку. Гулиев был задержан и отправлен под арест.

Сообщалось, что водитель Infiniti проехал на красный сигнал светофора с превышением скорости.Также стало известно, что Гулиев ранее был судим за грабеж и 49 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Уголовное дело изначально было возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Позднее обвинение переквалифицировали на п. "а" ч. 2 той же статьи, так как в крови рэпера обнаружили наркотики.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Рэпер Гулиев получил четыре года колонии по делу о ДТП на Остоженке

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ДТП, Эльмин Гулиев, ДТП на Остоженке



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.09.2020 03:33 Мск Устроивший в Москве ДТП рэпер Гулиев арестован по решению суда
Ранее 22.09.2020 09:45 Мск Задержан водитель Infiniti, сбивший накануне двух пешеходов в центре Москвы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети