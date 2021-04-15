15 Апреля 2021
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Общество В России Москва
Владимир Путин (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Путин потребовал от чиновников перестать унижать россиян

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Владимир Путин сегодня обсуждает с Агентством стратегических инициатив и президиумом Госсовета реализацию новых социальных инициатив.

Но дня начала президент России призвал чиновников бороться с существующими "унижающими людей бессмысленными требованиями", "забюрокраченными процедурами", "абсурдными нормами и правилами".

По мнению Путина, главная национальная цель – "чтобы граждане жили лучше": "В больших городах, малых населенных пунктах, на всем нашем огромном пространстве".

Глава Новгородской области Андрей Никитин, возглавляющий в Госсовете профильную группу по социальной политике, отметил, что для создания комфортной социальной среды "надо пройти путь человека, когда он обращается за помощью к государству". "Из кабинета это сделать невозможно", - полагает губернатор. Он отметил, что в процессе работы над предложениями по новым мерам соцподдержки многие его коллеги говорили: "это невозможно, мы так раньше не делали, надо делать по инструкции".

Директор АСИ Светлана Чупшева сообщила, что опросы показывают: 60% граждан не довольны медуслугами, 40% не довольны образованием и социальными услугами.

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Путин потребовал от чиновников перестать унижать россиян

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Теги: владимир путин, россияне, социальная политика



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