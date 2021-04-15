15 Апреля 2021
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Общество В России
Валерий Фадеев (2019) | Фото: Общественная палата РФ

Глава СПЧ выразил надежду на скорое принятие закона о "семейном насилии"

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Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выразил надежду на скорое принятие нового варианта законопроекта о "семейном насилии" - в течение года.
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Законопроект был направлен в Госдуму Верховным судом. Основная идея проекта - криминализация семьи как места насилия. Он еще более ужесточает разбирательство по таким делам. Так, обвинение поддерживает прокурор, а дело уже нельзя будет прекратить по примирению сторон даже в случае отказа от жалобы. ​То есть законопроект становится более беспощадным к "насильнику".

Законопроект ввводит понятие "психологического насилия", "экономического насилия". Доказательств насилия не требуется, достаточно одного обвинения. Также в нем прямо написано, что "семейное насилие" не является ни уголовным, ни административным нарушением. То есть людей можно преследовать и наказывать просто так, бездоказательно, только по желанию того, кто назовет себя "жертвой". При этом вину обвиняемого не нужно доказывать и он поражается в правах немедленно без права на какую-либо защиту путем выселения, даже если он является собственником жилища. Также его лишают права приближаться к членам своей семьи в течение длительного времени.

Законопроект имеет очевидный антисемейный характер. В РПЦ проект назвали "наказанием за семейную жизнь". Сторонники ювенальных технологий: Оксана Пушкина, Инна Святенко и другие - его горячо поддержали.

Эксперты, выступающие против, отмечают, что этот закон также игнорирует всю правовую систему России. И указывают на новый удар по демографии страны.

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Глава СПЧ выразил надежду на скорое принятие закона о "семейном насилии"

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Теги: семейно-бытовое насилие, сбн, закон о шлепках, насилие, семья, валерий фадеев



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