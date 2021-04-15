Песков: Вероятные новые санкции США не поспособствуют встрече Путина и Байдена

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Вероятные новые санкции США не поспособствуют встрече президент РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Москва не хотела бы, чтобы отношения с Вашингтоном строились по ленинской формуле "шаг вперед, два шага назад", отметил представитель Кремля.

Россия будет отвечать на возможные новые санкции США по принципу взаимности, добавил Песков. При этом он призвал дождаться объявления Вашингтоном официальной информации, сообщает РИА Новости.

Ранее ряд СМИ, среди которых New York Times, Reuters и другие, сообщил о санкциях, которые власти США собираются ввести в отношении суверенного долга России. Так, для американцев могут быть введены ограничения на проведение операций с госдолгом России. Например, финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигации ЦБ, Минфина и ФНБ.