Спикер заксобрания Прикамья заявился на праймериз

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Действующий депутат и председатель краевого парламента Валерий Сухих подал документы на участие в предварительном голосовании "Единой России" по выборам в заксобрание Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "ЕР".

Сухих избирается по одномандатному округу №23.

Предварительное голосование "Единой России" будет проходить с 24 по 30 мая через портал "Госуслуги". Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ. Прием документов на праймериз заканчивается 29 апреля.