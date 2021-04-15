15 Апреля 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края (2017) | Фото: Заксобрание Пермского края

Спикер заксобрания Прикамья заявился на праймериз

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Действующий депутат и председатель краевого парламента Валерий Сухих подал документы на участие в предварительном голосовании "Единой России" по выборам в заксобрание Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "ЕР".

Сухих избирается по одномандатному округу №23.

Предварительное голосование "Единой России" будет проходить с 24 по 30 мая через портал "Госуслуги". Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ. Прием документов на праймериз заканчивается 29 апреля.

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Спикер заксобрания Прикамья заявился на праймериз

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Теги: Валерий Сухих, праймериз, заксобрание



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