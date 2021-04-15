15 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2019) | Фото: Накануне.RU

Текслер посетил место провала грунта возле многоквартирного дома в Челябинске

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Губернатор Алексей Текслер посетил место обрушения грунта около дома по улице Куйбышева в Челябинске.

Напомним, на прошлой неделе около дома по улице Куйбышева, 7 где проходит коллектор, размыло грунт и под асфальтом образовалась огромная дыра. На месте провала грунта проводятся аварийно-восстановительные работы. По факту обрушения асфальтового покрытия областная прокуратура проводит проверку. 12 апреля в администрации Челябинска сообщили, что на ликвидацию последствий провала грунта потребуется две недели.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, Алексей Текслер пообщался с местными жителями. Он сообщил, что ситуация находится на постоянном контроле, угрозы обрушения дома нет. По словам главы региона, на ремонт коллектора будут выделены дополнительные средства.

"Работы будут идти до месяца, подрядчик будет стараться сделать все раньше, но качество – во главе угла. Ситуация на контроле, администрация города работает на месте. Этот пример очень наглядный и говорит о том, что надо постоянно уделять внимание инфраструктуре, в том числе коммунальной", - подчеркнул он.

размыв грунта, коллектор, дыра в асфальте, провал, улица Куйбышева(2021)|Фото: vk.com/chel4m3

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Текслер посетил место провала грунта возле многоквартирного дома в Челябинске

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Теги: размыв грунта, коллектор, дыра в асфальте, провал, улица Куйбышева, Алексей Текслер,



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