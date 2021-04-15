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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибла начальница Нижнетагильского вокзала

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На Среднем Урале вынесен приговор виновнику ДТП, в котором погибли начальница Нижнетагильского железнодорожного вокзала и два его сотрудника.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 36-летний мужчина. Как показало расследование, рано утром 29 февраля прошлого года он не справился с управлением и совершил аварию в Пригородном районе. Его машина North Benz с полуприцепом ТОНАР столкнулась с автомобилем "Фиат Дукато", который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП водителю и пассажиркам "Фиата" - 67-летнему мужчине и двум женщинам 51 и 52 лет - были причинены телесные повреждения, повлекшие их смерть. Погибшими оказались начальница Нижнетагильского железнодорожного вокзала и двое ее подчиненных.

Пригородный районный суд вынес виновнику свой приговор: три года лишения свободы в колонии-поселении. Также горе-водитель лишен права управлять транспортным средством на два года.

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Суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибла начальница Нижнетагильского вокзала

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Теги: суд, ДТП, вокзал, Нижний Тагил



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