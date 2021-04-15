Школьников обяжут сдавать часть работ в электронном виде

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В ближайшее время школьников могут обязать сдавать до 30% работ в электронном виде. Об этом было заявлено на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Предложение многими было раскритиковано, но замминистра просвещения Татьяна Васильев заявила, что ведомство это не остановит. По ее словам, люди не понимают, что цифровизация - это друг, а не враг. А замена письменных работ электронными "позволит разгрузить учителя, а сам процесс обучения сделает более интересным". Каким образом, непонятно. Ведь, по ее же словам, это будут электронные "лабораторные работы" и "онлайн-эксперименты", то есть имитация работ.

Кроме того, она заявила, что в 2023 году будет завершена работа над созданием цифровых профилей для всех российских учеников. Это своего рода цифровое досье на каждого школьника, содержащее все его успехи и неудачи. Будет внедрен "механизм корректировки успешности школьника по анализу его цифровой биографии".

Эксперты, выступающие против, указывают не только на подмену настоящего образования цифровой имитацией, но и на инструмент слежки и приучение к нему с детства, а также на обоснование ранней сегрегации по признаку успеваемости. Помимо этого, новые требования игнорируют санитарные нормы о допустимом времени проведения детей за гаджетами. Которые ранее были специально изменены под цифровизацию.

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить стратегию цифровой трансформации до 1 июля 2021 года. Образование названо одной из приоритетных сфер, которую будут изменять. Вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что цель этого - чтобы любой гражданин мог через интернет оплачивать налоги, зачислять детей в школы, получать медицинские консультации и т.п. При этом он умолчал о том, чтó гражданин будет обязан делать исключительно через интернет. Политолог Сергей Михеев называет это установлением технического ценза для реализации законных прав.