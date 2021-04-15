15 Апреля 2021
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Общество В России
дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Школьников обяжут сдавать часть работ в электронном виде

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В ближайшее время школьников могут обязать сдавать до 30% работ в электронном виде. Об этом было заявлено на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.
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Предложение многими было раскритиковано, но замминистра просвещения Татьяна Васильев заявила, что ведомство это не остановит. По ее словам, люди не понимают, что цифровизация - это друг, а не враг. А замена письменных работ электронными "позволит разгрузить учителя, а сам процесс обучения сделает более интересным". Каким образом, непонятно. Ведь, по ее же словам, это будут электронные "лабораторные работы" и "онлайн-эксперименты", то есть имитация работ.

Кроме того, она заявила, что в 2023 году будет завершена работа над созданием цифровых профилей для всех российских учеников. Это своего рода цифровое досье на каждого школьника, содержащее все его успехи и неудачи. Будет внедрен "механизм корректировки успешности школьника по анализу его цифровой биографии".

Эксперты, выступающие против, указывают не только на подмену настоящего образования цифровой имитацией, но и на инструмент слежки и приучение к нему с детства, а также на обоснование ранней сегрегации по признаку успеваемости. Помимо этого, новые требования игнорируют санитарные нормы о допустимом времени проведения детей за гаджетами. Которые ранее были специально изменены под цифровизацию.

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить стратегию цифровой трансформации до 1 июля 2021 года. Образование названо одной из приоритетных сфер, которую будут изменять. Вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что цель этого - чтобы любой гражданин мог через интернет оплачивать налоги, зачислять детей в школы, получать медицинские консультации и т.п. При этом он умолчал о том, чтó гражданин будет обязан делать исключительно через интернет. Политолог Сергей Михеев называет это установлением технического ценза для реализации законных прав.

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Школьников обяжут сдавать часть работ в электронном виде

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Теги: цифровизация, школа



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