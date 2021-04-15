Суд не стал запрещать "скопинскому маньяку" общение с журналистами

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Скопинский районный суд частично удовлетворил иск полиции в отношении "скопинского маньяка" Виктора Мохова.

В МВД просили ужесточить Мохову административный надзор, а также запретить ему общение с представителями СМИ и пользование Интернетом.

Как сообщает "Интерфакс", решением суда Мохов обязан являться для административного надзора в отдел РОВД четыре раза в месяц вместо установленных двух. Общение с журналистами и пользование сетью ему не ограничили.

Напомним, Мохов в суд не явился. Первое заседание он также проигнорировал.

Сейчас в отношении Мохова, вернувшегося в родной поселок, действуют административные ограничения. Но правоохранительные органы считают, что он нарушает их. После освобождения из колонии Мохову запрещено посещать массовые мероприятия, находиться вне дома ночью (за исключением работы), выезжать за пределы Скопинского района без разрешения полиции.