На Южном Урале предпринимателей привлекли к ответственности за поставку просроченных продуктов в соцучреждения

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В Челябинской области выявлено 39 нарушений при поставке животноводческой продукции в социальные учреждения региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, были возбуждены 13 административных дел, виновные лица привлечены к административной ответственности.

Так, в частную школу-интернат поставили свиной окорок неизвестного происхождения, а в детский сад говядину. Индивидуальный предприниматель поставил в школу и детский сад говядину с истекшим сроком годности и просроченный творог. Другой предприниматель поставил в санаторий "Юбилейный" баранину, которую перевозили с нарушениями.