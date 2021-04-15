15 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
ЦПКиО им. Маяковского (2014) | Фото: Накануне.RU

Старый аттракцион в ЦПКиО в Екатеринбурге заменят на итальянский

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Работы в парке им. Маяковского в Екатеринбурге идут полным ходом. После того, как в марте в ЦПКиО начался демонтаж колеса обозрения, убрать решили еще два устаревших аттракциона: "Колокольная дорога" и "Карнавал".

Как сообщает пресс-служба парка, "Колокольная дорога" будет заменена классическим аттракционом "Музыкальный экспресс", который прибудет в Екатеринбург из Италии. Ввести объект в эксплуатацию собираются уже этим летом.

Что будет построено на месте "Карнавала" пока неизвестно. Аттракцион проработал около 30 лет, за которые, несмотря на ремонтные работы, успел прийти в негодность.

О том, как будет выглядеть новое 35-метрое колесо обозрения в ЦПКиО и территория вокруг него, мы рассказывали ранее. Новая конструкция появится в парке уже в мае 2021 года. Помимо этого, к началу летнего сезона в ЦПКиО откроется батут "Бубка", который сможет вместить в себя одновременно до 70 человек разных возрастов.

В пресс-службе также заявили, что это не единственные проекты, которые запланированы на лето. О планах на 2021 г. ранее рассказывала директор Парка Маяковского Екатерина Кейльман.

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Старый аттракцион в ЦПКиО в Екатеринбурге заменят на итальянский

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Теги: ЦПКиО, парк Маяковского, Екатеринбург, демонтаж, аттракцион



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