Старый аттракцион в ЦПКиО в Екатеринбурге заменят на итальянский

Добавить источник в

Работы в парке им. Маяковского в Екатеринбурге идут полным ходом. После того, как в марте в ЦПКиО начался демонтаж колеса обозрения, убрать решили еще два устаревших аттракциона: "Колокольная дорога" и "Карнавал".

Как сообщает пресс-служба парка, "Колокольная дорога" будет заменена классическим аттракционом "Музыкальный экспресс", который прибудет в Екатеринбург из Италии. Ввести объект в эксплуатацию собираются уже этим летом.

Что будет построено на месте "Карнавала" пока неизвестно. Аттракцион проработал около 30 лет, за которые, несмотря на ремонтные работы, успел прийти в негодность.

О том, как будет выглядеть новое 35-метрое колесо обозрения в ЦПКиО и территория вокруг него, мы рассказывали ранее. Новая конструкция появится в парке уже в мае 2021 года. Помимо этого, к началу летнего сезона в ЦПКиО откроется батут "Бубка", который сможет вместить в себя одновременно до 70 человек разных возрастов.

В пресс-службе также заявили, что это не единственные проекты, которые запланированы на лето. О планах на 2021 г. ранее рассказывала директор Парка Маяковского Екатерина Кейльман.