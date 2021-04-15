В Екатеринбурге конфликт при посадке в такси закончился гибелью пассажира

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В Екатеринбурге конфликт при посадке в такси закончился довольно печальными последствиями. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось в конце марта этого года: к одному из домов по улице Бардина прибыло такси, на котором приехал 44-летний мужчина, проживающий в данном доме. В тот же самый момент из подъезда вышел 26-летний молодой человек, который выпивал в гостях у своего друга.

Увидев такси, парень решил, что оно подъехало для него, а когда попытался сесть в машину, у него возник конфликт с выходившим пассажиром. После непродолжительной словесной ссоры молодой ударил своего старшего оппонента кулаком по голове. Мужчина получил серьезную черепно-мозговую травму и больше не смог продолжать конфликт.

Увидев, что он натворил, агрессор начал звонить в "скорую помощь". Это же стали делать и местные жители, ставшие невольными очевидцами ссоры. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где спустя несколько дней скончался.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Нанесший роковой удар молодой человек задержан. Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, выяснилось, что ранее он уже был судим за грабеж.

"После причинения телесных повреждений мужчине подозреваемый решил скрыться от правоохранительных органов, но полицейским вскоре удалось его найти и задержать. Под тяжестью неопровержимых улик, в том числе показаний непосредственных очевидцев, он сознался в содеянном. Теперь его ждет очередное судебное разбирательство", - отметили в полиции.