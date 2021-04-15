В Екатеринбурге конфликт при посадке в такси закончился гибелью пассажира

15 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Почему остановился прогресс?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Кулак (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге конфликт при посадке в такси закончился гибелью пассажира

Добавить источник в

В Екатеринбурге конфликт при посадке в такси закончился довольно печальными последствиями. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось в конце марта этого года: к одному из домов по улице Бардина прибыло такси, на котором приехал 44-летний мужчина, проживающий в данном доме. В тот же самый момент из подъезда вышел 26-летний молодой человек, который выпивал в гостях у своего друга.

Увидев такси, парень решил, что оно подъехало для него, а когда попытался сесть в машину, у него возник конфликт с выходившим пассажиром. После непродолжительной словесной ссоры молодой ударил своего старшего оппонента кулаком по голове. Мужчина получил серьезную черепно-мозговую травму и больше не смог продолжать конфликт.

Увидев, что он натворил, агрессор начал звонить в "скорую помощь". Это же стали делать и местные жители, ставшие невольными очевидцами ссоры. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где спустя несколько дней скончался.

Отделение полиции(2020)|Фото: Накануне.RU

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Нанесший роковой удар молодой человек задержан. Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, выяснилось, что ранее он уже был судим за грабеж.

"После причинения телесных повреждений мужчине подозреваемый решил скрыться от правоохранительных органов, но полицейским вскоре удалось его найти и задержать. Под тяжестью неопровержимых улик, в том числе показаний непосредственных очевидцев, он сознался в содеянном. Теперь его ждет очередное судебное разбирательство", - отметили в полиции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге конфликт при посадке в такси закончился гибелью пассажира

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: такси, конфликт, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети