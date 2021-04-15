15 Апреля 2021
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Академик заявил о возможности хронического течения коронавируса

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Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин заявил, что COVID-19 может протекать в хронической форме.

По словам академика, об этом свидетельствуют исследования, посвященные постковидному периоду, и то, что некоторые переносят коронавирус дважды или трижды.

В числе других симптомов постковидного периода Чучалин назвал синдром хронического утомления и опасность развития стресса.

Кроме того, по его словам, вирус может вызвать хроническую гипоксемию (понижение содержания кислорода в крови) и эндотелиит (воспаление оболочки кровеносных сосудов), передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что каждый пятый пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, сталкивается с постковидным синдромом. Среди симптомов отмечается общая слабость, проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, обострение хронических заболеваний.

При постковидном синдроме человек не распространяет коронавирус, однако у переболевшего проблемы со здоровьем могут приобрести субхронический или хронический характер.

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Академик заявил о возможности хронического течения коронавируса

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Теги: коронавирус, хроническая форма



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