15 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
паспорт, путевка, билеты, отпуск (2016) | Фото:

Роспотребнадзор: Свердловчанам вернут полную стоимость билета в Турцию

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Жители Среднего Урала смогут вернуть полную стоимость авиабилета по направлению в Турцию, но только если он не был приобретен в рамках турпродукта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Исходя из п.76 Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", перевозчик вправе отменить или задержать рейс, если этого требуют условия безопасности полетов и/или авиационной безопасности.

Поскольку отмена рейса входит в перечень условий, вынуждающих пассажира отказаться от перевозки (п.227 ФАП), в соответствии с п. 116, 117, 120 Приказа Минтранса России от "Об утверждении Правил формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа", туристу возвращается вся сумма, уплаченная за перевозку, если она не была осуществлена ранее ни на одном участке.

Напомним, что в качестве альтернативы отпуску за рубежом, зампред Совета Федерации, экс-глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев назвал недовольных закрытию границ нытиками и предложил россиянам обратить внимание на отечественные курорты. В свою очередь директор Уральской туристической ассоциации Михаил Мальцев заявил, что Урал, а тем более Свердловская область, не смогут конкурировать с Турцией из-за катастрофической запущенности туризма.

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Роспотребнадзор: Свердловчанам вернут полную стоимость билета в Турцию

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Теги: Турция, полеты, деньги, билеты, Роспотребнадзор



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