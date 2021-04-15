В Нижневартовске домашних собак предложили обложить налогом и чипировать

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Система мониторинга Центра управления регионом "Инцидент менеджмент" практически ежедневно фиксирует сообщения в социальных сетях от жителей Нижневартовска, которые видят стаи собак. Власти подтверждают – проблема есть, но как решить её в рамках действующего законодательства? Разговор об этом шёл в рамках "круглого стола" в администрации города. За ним собрались представители общественных и волонтерских организаций, ветеринарных служб, юристы, представители регионального правительства, администрации столицы Самотлора, депутаты города, округа, Тюменской области. Участие в обсуждении принял глава города Василий Тихонов, сообщили Накануне.RU в мэрии.

По словам заместителя главы города, директора департамента ЖКХ Максима Коротаева, в 2017 г. изменилось законодательство – акцент был сделан на гуманном отношении к животным. Отловленных беспризорных собак после стерилизации необходимо выпустить в естественную среду обитания.

"С 2017 г. на 32% выросло количество отловленных животных. Кроме того, в 2020 г., после проведения всех мероприятий в службе отлова в Нижневартовске возвращено и выдано новым владельцам 1,3 тыс. животных. За последние три года на 33% выросло количество заявок на отлов животных. К сожалению, есть пострадавшие от нападения бездомных животных", - рассказал Коротаев.

Администрация города реализует все мероприятия, предусмотренные соответствующим законодательством. Собак могут держать в приюте дольше положенного, если, в частности, они продолжают проявлять агрессию. В противном случае их отпускают туда, где поймали. По словам главы Ветеринарной службы Югры Алексея Зуева, для решения проблемы необходимы изменения на федеральном уровне, куда ветеринарные службы обращаются регулярно.

"Можно построить и 30 приютов. Только они будут заполнены за год – два. А что дальше делать? Содержание каждого животного в этом приюте обойдется 200-300 руб. в день. Потребуются колоссальные финансы. Поэтому только изменяя законодательство получится переломить ситуацию, взять численность животных под контроль и искоренить такое понятие, как "бездомное животное". Сейчас мы предлагаем обратить внимание на садово-огороднические товарищества и гаражные кооперативы. Если на этих территориях имеются животные, то их владельцами становятся данные сообщества. Их можно обязать провести необходимые мероприятия для дальнейшего недопущения размножения четвероногих", - сказал Алексей Зуев.

По словам вице-спикера думы Нижневартовска Сергея Землянкина, необходимо обратить внимание, в том числе, на заводчиков редких пород животных. С этим согласился и депутат окружной думы Сергей Великий. По его словам, необходим сквозной контроль за владельцами домашних животных. Для этого, как подчеркнула заместитель губернатора Югры Галина Максимова, которая специально прибыла в Нижневартовск для участия в "круглом столе", можно активно использовать созданную в регионе единую информационную базу. С ее помощью можно отслеживать не только местонахождение четвероногих, но и устанавливать их владельцев.

"Нужны действующие меры в отношении владельцев домашних животных и для этого необходимо дорабатывать законодательство. Во-первых, следует обязать владельцев домашних животных регистрировать их и чипировать в строго отведенный период. Не уложился – заплати весомый штраф. Также мы предлагаем ввести небольшой налог на животных, чтобы человек прежде, чем завести четвероногого друга, задумывался об этой необходимости. Кроме того, предлагаем создание государственных приютов и в случае, если животное будет в него попадать, то по чипу можно будет вычислить владельца и обязать его оплатить услуги данного учреждения", - сказала руководитель нижневартовского общественного фонда защиты животных "ЧИЖ" Нина Бахман.

В завершении встречи глава Нижневартовска Василий Тихонов подчеркнул, что проблема есть и требует решения. Состоявшийся "круглый стол" стал площадкой для диалога всех заинтересованных сторон, которые сходятся в одном мнении: не меняя существующее законодательство вопрос о безнадзорных животных повестку дня не покинет. Руководитель муниципалитета поручил своим заместителям, а также предложил общественникам совместно проработать те вопросы.