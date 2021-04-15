Отдых в Сочи в мае подорожал на фоне ограничения полетов в Турцию

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Представители туротрасли заявили, что стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла до 50% на фоне ограничения полетов в Турцию и Танзанию.

Председатель правления Ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина пояснила ТАСС, что рост цен связан с поиском альтернативы отменившемуся отдыху в Турции.

По словам экспертов, после возобновления полетов допускается снижение стоимости отдыха, но только на свободный номерной фонд.

Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. из-за сложной ситуации с коронавирусом. Ростуризм составил памятку для российских туристов, которые купили туры в эти страны с датой вылета в ближайшие два месяца. В ведомстве предложили россиянам, которые купили путевку в Турцию или в Танзанию, обменять ее на путешествие по стране.