15 Апреля 2021
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больница, роддом, роженица, младенец, медицина (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

В Ишиме опека похитила ребенка прямо из роддома

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В Ишиме Тюменской области органы опеки похитили у матери новорожденного ребенка.
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В редакцию тюменского сайта 72.ru женщина обратилась после похищения. Она рассказала, что 10 марта родила мальчика, которого из-за маленького веса отправили в палату интенсивной терапии, то есть он находился отдельно от нее. Через три дня ее выписали, и она поехала за вещами для ребенка, так как их вместе должны были положить в соматическое отделение.

"Когда я вернулась в больницу, с меня начали требовать справку об отсутствии коронавируса. Я ее сделала, но к ребенку меня не пускали", - рассказала женщина.

Она передавала вещи в палату. В день же выписки они с мужем пришли его забирать, но в роддоме сказали, что опека уже увезла ребенка. И ей "сунули бумажку об отказе от ребенка".

"Они заявили, что я ушла из роддома и бросила ребенка. У меня выписка на руках! Меня не пускали из-за странных справок, которые я в итоге делала. Я ничего не подписала. Сейчас на меня подали в суд, чтобы лишить родительских прав", - сообщила пострадавшая.

Ребенка увезли в дом малютки в Тюмени, где поменяли имя. Адвокат Михаил Соболев заявил, что никаких оснований для похищения ребенка не было: она не отказывалась от ребенка, семья живет в нормальной квартире. А в суд на нее подали из-за того, что она не согласилась подписать согласие на отказ от ребенка.

В областном департаменте социального развития заявили, что 24 марта ребенок был готов к выписке, но мать его не забрала, и был составлен акт об оставлении ребенка в медорганизации. Мать будто бы даже не оформила свидетельство о рождении, и опека сама подала документы в ишимский загс.

В областном департаменте здравоохранения сказали, что мать долго не выходила на связь, пока ребенок был в роддоме, и органы опеки вынуждены были отправить ребенка в дом для детей-сирот. И добавили, что она уже рожала трижды, пьет, не работает, в отношении двоих детей уже была лишена родительских прав.

Женщина утверждает, что у нее нет детей, она сейчас не пьет, и к ней относятся предвзято из-за прошлой жизни.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов заявил, что взял на контроль ситуацию. Но уже согласился с тем, что опека действовала согласно инструкциям, то есть занял сторону опеки.

Судебное заседание по делу о лишении родительских прав состоится после 20 апреля.

В прошлом году зампредседателя Госдумы Петр Толстой на "Первом канале" заявил прямо: "Органы опеки не реформировать надо, а разогнать и создать новые, прозрачные, основанные на семейных ценностях!" А журналистка Маргарита Симоньян назвала работниц органов опеки "ведьмами".

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В Ишиме опека похитила ребенка прямо из роддома

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Теги: опека, похищение, ребенок



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